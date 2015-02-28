Дело о смерти Чечетова открыли по статье "преднамеренное убийство"

Правоохранительные органы открыли уголовное производство и внесли в Единый реестр досудебных расследований дело по факту смерти бывшего народного депутата из фракции Партии регионов Михаила Чечетова.

Об этом сообщили УНИАН в столичной прокуратуре.

Производство открыто по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ход расследования взят на контроль прокурором Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, в Киеве нашли мертвым экс-депутата Чечетова. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, Чечетова нашли мертвым, он выпал с 17-го этажа.

Читайте такжеГеращенко подтвердил факт самоубийства ЧечетоваСправка УНИАН, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года. Чечетову сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн. 990 тыс. грн.

23 февраля за Чечетова был внесен залог и он был освобожден из-под стражи.