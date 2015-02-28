Лидеру сумского «Правого сектора» и его брату объявлено подозрение в незаконном хранении оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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«Досудебным расследованием установлено, что в течение 7-20 февраля 2015 года двое жителей города Тростянец, находясь в зоне проведения антитеррористической операции в районе с. Пески Донецкой области, незаконно приобрели 11 боевых гранат Ф-1, две боевые гранаты РГД-5, гранатометы РПГ-22 и РПГ-26, которые перевезли и незаконно хранили по месту проживания», - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, по данному факту 25 февраля указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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«26 и 27 февраля лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении правонарушителей меры пресечения», - сказано в сообщении.

Тем временем, журналисты Сум узнали, что подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения является лидер «Правого сектора» в области Влад Ломов, проживающий в г. Тростянец Сумской области, и его брат - житель Тростянецкого района.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области 25 февраля правоохранители изъяли у двух мужчин арсенал оружия. В частности, во время санкционированного обыска у 27-летнего жителя Тростянецкого района сотрудниками милиции было обнаружено и изъято 2 гранатомета, 9 гранат и 30 патронов калибра 5,6 мм. Кроме того, у 33-летнего жителя города Тростянец найдено и изъято 2 гранаты, гладкоствольное ружье и пистолет с тремя патронами.