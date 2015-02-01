Контактная группа констатирует срыв переговоров представителями боевиков

Представители ТКГ призвали стороны, ввиду серьезного ухудшения на местах, к широкому выполнению минских договоренностей. Об этом говорится в соответствующем заявлении ТКГ, распространенном в ОБСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В заявлении констатируется, что ТКГ собралась в Минске для консультаций с представителями некоторых частей Донецкой и Луганской областей. "ТКГ подготовила детальный план для конкретного выполнения минских протокола и меморандума, которые остаются незаменимой основой для любого мирного решения. К сожалению, подписанты данных документов из Донецка и Луганска не приняли в этом участия, хотя они получили персональные приглашения от ТКГ", - отмечается в заявлении.

В ТКГ подчеркивают, что представители так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые присутствовали во время встречи, "не были способны обсуждать предложения, изложенные ТКГ". "На самом деле, они не были даже готовы обсуждать выполнение режима прекращения огня и отведения тяжелого вооружения. Вместо этого они призывали пересмотреть протокол и меморандум. Встреча была отложена", - отметили в ОБСЕ.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что ТКГ остается открытой для продолжения консультаций в любое время. "В свете серьезного ухудшения ситуации и растущего количества жертв, ТКГ призывает всех участников ответственно и без промедления приобщиться к широкому выполнению Минских договоренностей", - сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 января, в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков. Встреча длилась четыре с половиной часа. О результатах переговоров ничего не сообщалось.