Встреча в Минске завершилась, результаты пока неизвестны

Об этом сообщил присутствующий на переговорах Владислав Дейнего,

"Встреча завершилась. Обсуждение документа продолжается", — сказал Дейнего РИА Новости, отвечая на вопрос об итогах встречи.

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Как сообщает Радио Свобода, встреча длилась 4 с половиной часа.

Экс-президент Украины Леонид Кучма, российский посол в Украине Михаил Зурабов и представитель председательствующей в ОБСЕ в Сербии Хайди Тальявини покинули здание «Дипсервис-холл» в столице Беларуси и поехали в минский аэропорт. После них в аэропорта отправились и представители боевиков «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнега.

О результатах переговоров никто ничего не сообщил. По предварительным данным, сепаратисты собираются сделать заявление для СМИ в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа подготовила документ о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения на Донбассе, который надеется утвердить в субботу в Минске.