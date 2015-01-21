Некоторые министры в прошлом году сгенерировали для своей партии $300 миллионов - президент ЕВА
Томаш Фиала говорит, что многие политики, включая некоторых министров, заняты больше наполнением собственных карманов, чем государственными делами. Но правоохранителям до них нет дела – поскольку они сами заняты тем же.
Некоторые министры в 2014 году сгенерировали для себя и своей партии до 300 миллионов долларов.
Об этом сообщил Томаш Фиала, президент ЕВА (Европейская Бизнес Ассоциация) и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital в интервью Новому времени.
"Наибольше количество претензий к руководству правоохранительных органов, которые на сегодня продолжают больше думать над своим карманом, нежели над качественным исполнением своих функций. Знаю, что некоторые министры с марта по ноябрь прошлого года сгенерировали для себя и партии, которая их назначила, до $ 300 млн", - заявил он.
Он отметил, что то же самое касается правоохранительных органов – прокуратуры, МВД, СБУ – и судов.
Что касается того, как при низкой заработной плате директора департаментов в министерствах являются долларовыми миллионерами, Фиала объяснил взятками.
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"В некоторых министерствах даже директора департаментов зарабатывают до $ 20 млн в год для себя и тех политиков или партий, по квоте которых были назначены", - говорит он.
Для решения подобной проблемы эксперт предлагает сократить и обновить персонал, поднять заработную плату, сажать за нарушения.
"Рецепт несложный, уже показал свою эффективность в других странах, есть много советников, готовых подсказать. Велосипед руководству страны придумывать не надо. Нужно только иметь волю зарабатывать деньги на жизнь честно. В политике, к сожалению, самая большая концентрация людей, которые к этому не готовы", - подчеркнул Томаш Фиала.