Яценюк и Турчинов разделили должности в своей партии и включили в свои ряды известных украинцев (список)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение единогласно приняли делегаты во время первого этапа внеочередного съезда “Народного фронта”.

В своем выступлении Яценюк отметил, что не возлагает большие надежды на нынешнюю избирательную кампанию.

"Я не возлагаю больших надежд на эту парламентскую кампанию, закон (о выборах) не изменен, правила остались теми же, олигархия дальше расставляет своих людей и списки разных политических партий, но я уверен в людях "Народного фронта"... Мы несем ответственность за страну и тех людей, которые будут изменять страну", - сказал он.

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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов избран руководителем центрального штаба политической партии "Народный фронт".

В состав политического совета партии «Народный фронт» вошли премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, министр юстиции Павел Петренко, бывший секретарь СНБО Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, народные депутаты Вячеслав Кириленко и Лилия Гриневич и советник министра внутренних дел, бывший правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Татьяна Чорновил.

Членами военного совета партии избрали комбата «Азова» Андрея Белецкого, комбата «Днепра» Юрия Березу, комбата "Артемовска" Константина Матейченко, а также командиров батальонов "Золотые ворота", "Чернигов", "Миротворец".

Как сообщает Громадське, среди других, кто пришел на съезд также - Зорян Шкиряк, Юрий Павленко, Николай Княжицкий, Людмила Денисова, Сергей Пашинский, Ксения Ляпина.