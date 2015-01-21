Лавров: Существуют "закрытые" договоренности по донецкому аэропорту

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Насчет донецкого аэропорта не буду вдаваться в детали, но я сказал то, что было согласовано и что практически предметно в деловых контактах между представителями на военном уровне ополчения и этого совместного Центра координации и контроля не отрицается. Все про это знают", - сказал Лавров.

"Тогда нам нужно было все эти закрытые предложения публиковать, кто, наверно, не хотел этого делать, не знаю почему, если эта какая-то секретная дипломатия, то мы не сторонники такого рода секретов. Лучше бы люди знали, чей аэропорт - кто в данный момент его контролирует, правильно ли это, договаривались об этом или нет", - сказал он.

Читайте такжеЛавров хочет увидеть "вещдоки" поставок российского оружия на Донбасс Лавров подчеркнул, что важно, чтобы работал созданный по предложению президента Украины Петра Порошенко центр координации и контроля, так как украинским военным "некомфортно" напрямую говорить с боевиками, поэтому "попросили создать этот центр".

Как сообщалось, вблизи донецкого аэропорта в течение нескольких последних дней продолжаются ожесточенные бои.

18 января в российском МИД заявили, что аэропорт Донецка согласно Минским договоренностям должен быть передан под контроль боевиков.

Вместе с тем украинская власть подчеркивает, что Минские договоренности не предусматривают передачи донецкого аэропорта под контроль боевиков ДНР.

В частности, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Минский протокол не включает вопрос о принадлежности донецкого аэропорта.

Также спикер СНБО Андрей Лысенко ранее разъяснял, что согласно Минскому меморандуму, подписанному 19 сентября, те территории, на которых находятся украинские военнослужащие, остаются под контролем украинской стороны. В то же время районы, где находились боевики, оставались под их контролем и согласно этому принципу, определялась линия соприкосновения.

На тот момент, напомнил Лысенко, донецкий аэропорт находился под контролем украинских силовиков.