Защитники донецкого аэропорта и 31-ого блокпоста получили подкрепление - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"К позициям украинских военных в аэропорт подошли дополнительные резервы и доставлены боеприпасы.

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В результате боя силы АТО отошли от 31-го блокпоста к опорному пункту и, получив подкрепление (боеприпасы), продолжают вести бой, чтобы возобновить свои позиции и выбить оттуда врага", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последние дни боевики ужесточили атаки на Донецкий аэропорт.

19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал, что боевики взорвали перекрытие второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, в результате чего многие украинские бойцы получили ранения.

Сегодня Бирюков сообщил, что восемь украинских военнослужащих попали в плен в Донецком аэропорту.

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что в Донецком аэропорту продолжаются жестокие бои, полностью выведена из строя взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, сегодня блогеры сообщали, что российские военные уничтожили 31-й блокпост на Бахмутcкой трассе, идет бой за 29-й.