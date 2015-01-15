Санкции в отношении России: всестороннее влияние - Financial Times

В статье Генри Фойя под названием «Санкции в отношении России: всестороннее влияние», опубликованной в британской газете Financial Times, пишется о том, что негативные последствия санкций против РФ впечатляют. Об этом заявил Станислав Секриеру и его коллеги, которые представили, как они утверждают, первый подробный отчет о масштабах влияния западных санкций на российскую экономику, политику и общество с момента их введения в апреле прошлого года.

На фоне резкого падения мировых цен на нефть финансовые и торговые санкции, введенные ЕС, США и другими странами в ответ на действия Москвы в Крыму и на востоке Украины, как кажется, привели к желанному результату: экономической боли.

Рубль упал по отношению к доллару почти в два раза с апреля, уровень инфляции повысился, а в ноябре Россия сообщила и о первом за более чем 5 лет сокращении ВВП.

Но аналитики PISM, базирующегося в Варшаве, копнули немного глубже и написали о своих выводах в отчете, опубликованном в среду, рассказав о влиянии санкций на разные аспекты жизни россиян – от общественной поддержки президента Владимира Путина до проблем российских агентов по туризму.

Кошельки россиян: В этом году в России может произойти первое снижение реальных денежных доходов населения с момента прихода Путина к власти, когда он предложил своему народу «социальный контракт», согласно которому он обещал повысить благосостояние граждан взамен на их полное невмешательство в политическую жизнь. По данным PISM, ВВП на душу населения снизится в 2015 г. до 8–10 тыс. долл., против 14 тыс. долл. в 2013 г. С учетом повышения уровня инфляции это означает, что простые жители России обязательно почувствуют последствия санкций на собственных карманах.

Общественное недовольство санкциями: Пока, как кажется, Путин побеждает в пропагандистской войне. С марта прошлого года число россиян, утверждавших, что их беспокоит «западная изоляция» страны, снизилось к августу примерно с 57 до 30%. В этот же период число жителей России, заявляющих, что они не боятся последствий санкций, выросло с 32 до почти 70%, отмечают эксперты PISM. «Санкции, по-видимому, помогают Путину. Но отмена санкций поможет ему гораздо больше», – сказал коллега Секриеру Петр Кочиньский.

Культ личности Путина: общественная поддержка политики Путина была на уровне 80% в последнем квартале прошлого года, говорится в отчете. Это самый высокий уровень за последние пять лет, что говорит о том, что с помощью санкций не удалось испортить репутацию Путина в России. «Стоит ожидать, что на улицах Москвы начнут продавать больше футболок с портретом Путина», – сказал г-н Секриеру.

Агенты по туризму: Это были не лучшие 9 месяцев для сферы туризма в России. Москва «посоветовала» чиновникам не ездить за границу, а в июле запретила государственным служащим путешествовать по билетам, оплаченным зарубежными предприятиями. В итоге, спрос на поездки за границу снизился на 50%. По оценкам, было отменено 4-5 млн. поездок за рубеж для госслужащих, а 14 российских туристических агентств обанкротились, говорится в отчете. В качестве альтернативы Кремль предлагал провести отпуск в Крыму.

Воскресный обед: По данным исследования, проведенного PISM, решение России запретить импорт продуктов питания из ЕС в ответ на санкции значительно облегчит кошельки покупателей, желающих купить продукты для традиционного ужина – жаркого из свинины. Запрет Москвы на импорт свинины из ЕС вызовет подорожание мясной продукции на 15%, а запрет на импорт польских яблок может привести к повышению цен на яблоки на целых 40%, поскольку отечественные запасы истощаются – такой скачок цен может вызвать повышение уровня потребительской инфляция на 0,8%.

Переориентация на Китай: До свидания McDonalds, здравствуй Pala Hamburger? Россиянам, возможно, придется начинать привыкать к китайским продуктам на полках супермаркетов, или, по крайней мере, к китайским скоростным поездам на Ярославском вокзале в Москве. Когда санкции начали кусаться, Путин обратился к Китаю, чтобы восполнить дефицит инвестиций, заключив сделку о поставках газа на сумму 400 млрд. долл. и договорившись о возможном железнодорожном сообщении на сумму 230 млрд. долл., а также о продаже истребителей и об использовании российскими банками китайской платежной системы UnionPay.