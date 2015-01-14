Большинство Европарламента поддерживает Украину

Это следует из дискуссии о ситуации в Украине, которая прошла в среду в Страсбурге с Европейском парламенте, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Таким образом, можно ожидать, что ЕП поддержит резолюцию по ситуации в Украине, голосование которой состоится в четверг.

Так, в частности, в поддержку Украины выступили все лидеры политических групп ЕП.

В частности, один из лидеров группы Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал усилия ЕС, назвав его «карликом, а не супердержавой». «ЕС делает много, но недостаточно, часто мы делаем мало, слишком поздно. Мы прячемся за ОБСЕ, Красным Крестом и некоторыми государствами-членами. Мы не называем то, что происходит, своими именами: война - это война, террор - это террор», - сказал он.

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Представитель социалистов Кнут Фликенштайн отметил, что гуманитарная ситуация вызывает большое беспокойство и высказался за увеличение гуманитарной помощи. «Российские солдаты и наемники должны уйти сейчас, а не в каком-то будущем, и мы призываем всех немедленно выполнить Минские договоренности», - сказал он. Социалист также коснулся внутренних вопросов Украины, отметив важность проведения реформ, борьбы с коррупцией. «И тогда люди увидят разницу», - подчеркнул политик.

Ричард Легутко, который представлял консерваторов, также заявил о поддержке Украины и резолюции по ситуации в Украине и подчеркнул необходимость помочь Киеву.

Представитель либералов Йоханнес Ван Бален поставил вопрос: «Россия действительно пытается продемонстрировать добрую волю, мониторить свои границы и предотвратить незаконные формирования и другое быть на востоке Украины? Нет, этого не произошло. Были ли какие-либо позитивные сигналы со стороны Путина в отношении Крыма? Ни одного».

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В этой связи он заявил, что «санкции должны сделать свою работу и они это делают». «Я надеюсь, что они ударят Путина достаточно, чтобы он почувствовал и пошел за стол переговоров и чтобы был результат. А результат - это признание, что Украина - независимая нация с международно признанными границами. Только тогда мы пойдем дальше», - сказал Ван Бален.

Аналогичные позиции высказали зеленые и группа европейских объединенных и прямой демократии.