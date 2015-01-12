Порошенко: Украина готова сделать Донбасс свободной экономической зоной с особыми отношениями с ЕС и РФ

Украина готова предоставить Донбассу статус специальной экономической зоны с особыми отношениями с ЕС и Россией. Об этом в интервью France 24 заявил президент Петр Порошенко, передает Украинская правда.

"Мы даже готовы предложить им специальный статус свободной экономической зоны со специальным режимом (отношений) с Евросоюзом и Россией", - заявил Порошенко.

Для этого, по его словам на Донбассе должны состояться законные выборы по украинским законам и должны быть избраны местные органы власти.

Он напомнил, что Донбасс, по закону, уже имеет особый статус местного самоуправления, который не имеет ни один другой украинский регион.

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"И значительную часть власти, включая то, на каком языке говорить, какие песни петь; значительную часть экономической автономности они имеют (по закону об особом порядке местного самоуправления - ред.)", - сказал он.

"Но это не вопрос интересов людей, это не конфликт между людьми Донбасса и остальной Украины, это вопрос агрессии, которая была навязана нам извне", - добавил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что украинские власти продолжают поставлять на оккупированные территории газ на сумму 6-7 млн долларов в день, не получая никакой оплаты.

В целом, по его словам, военный конфликт на востоке обходится Украине более чем в 10 млн долларов в день, что делает невозможным экономический рост в стране.

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"Это чрезвычайное давление на мою страну. И ни одна страна мира не может обеспечить рост экономики в условиях такого очень тяжелого типа войны. Потому что мы боремся с, возможно, самой большой и самой эффективной армией на европейском континенте", - уверен он.

Порошенко также сообщил, что, по результатам переговоров как с международными финансовыми организациями МВФ и Всемирным банком, так и с отдельными странами - США, ЕС, Австралией, Японией, Канадой и другими - Украина рассчитывает получить 13-15 млрд долларов в течение двух лет.

Как известно, Порошенко также заявил, что Украина готова помочь найти вариант завершения конфликта, при котором Россия сможет "сохранить лицо".