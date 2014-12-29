Конфликт на Донбассе является надуманным - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что конфликт на Донбассе надуманный, а оккупанты и агрессоры должны покинуть Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Ключевое условие Минского протокола, которое очень быстро принесет мир в нашу страну, простое - перекрытие границ и вывод иностранных войск с нашей территории. Как только войска будут выведены - никакого конфликта не будет. Его не существует - он надуманный. И первые шаги на освобожденных территориях - яркое тому подтверждение", - сказал Порошенко.

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При этом он подчеркнул: "Пусть поедут в Славянск, Краматорск, Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь и увидят, каким образом восстанавливается украинская власть на освобожденных территориях".

"Это будет еще одним подтверждением, что этот конфликт принесен в нашу страну извне. И те, кто его принес, - оккупанты и агрессоры должны уйти из нашего государства", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, это требует очень серьезной международной координации..