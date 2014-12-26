Главой Антикоррупционного бюро может стать экс-помощник прокурора США – СМИ
На должность директора Национального антикоррупционного бюро претендует бывший федеральный прокурор, помощник прокурора США Богдан Витвицкий, украинец по происхождению.
Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, Витвицкий пока не принял окончательного решения, поскольку еще не получил гарантий независимости должности.
Среди претендентов на место главного борца с коррупцией в стране все еще остается бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Правда, для этого ему придется принять гражданство Украины и, в соответствии с антикоррупционным законом, решить вопрос с закрытием уголовных дел против себя на родине.
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Гипотетически на должность директора могут претендовать грузины Давид Сакварелидзе и Гизо Углава, которым комиссия по вопросам гражданства при президенте 22 декабря рекомендовала предоставить украинское гражданство. И тот, и другой в Грузии работали заместителями главного прокурора и успешно занимались вопросами борьбы с коррупцией.
Всего, по словам члена конкурсной комиссии Иосифа Зисельса, в списке может быть более 10 претендентов.
Как сообщалось, 21 декабря президент Петр Порошенко назначил правозащитников Рефата Чубарова, Евгения Захарова и историка Ярослава Грицака членами Конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро.