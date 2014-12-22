Портнов заявил, что планирует вернуться в Киев
02:11, 22 декабря 2014Политика
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Экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов уже в следующем году планирует вернуться в Киев.
Андрей Портнов уже в следующем году планирует вернуться в Киев
Об этом, бывший чиновник, ныне живущий в Москве, сообщил в эфире канала 1+1, сообщает УНН.
"Собираюсь возвращаться в следующем году в Киев. Ибо юридически ко мне никакого обвинения на территории Украины или другого государства нет. Нет ни одного обвинительного акта и ни одного сообщения о подозрении", - отметил Портнов и добавил, что недавно получил шенгенскую мультивизу.
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