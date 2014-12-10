Портнов не находится в розыске - Ярема

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, отвечая на вопрос журналистов «Украинской правды»относительно возможного возвращения Портнова в Украину и систематических судебных проигрышах Генпрокуратуры (судывосемь раз выносили решения против ГПУ).

«Он судится с Махницким (Олег Махницкий, предшественник Яремы на должности Генпрокурора - прим. Ред.) за то, что тот когда-то назвал его преступником. Это их вопросы, пусть судятся, - ответил Ярема. - Что касается этого человека, то на сегодняшний день он действительно не находится в розыске. Но его деятельность изучается следователями в рамках других уголовных производств».

«Не хочу больше об этом говорить ...», - добавил Генпрокурор.

В то же время, по информации, изложенной на сайте Портнова, следует, что только один из десяти исков был подан против Махницкого. Ответчиком по другим девяти делам выступает именно Генеральная прокуратура Украины, которой сегодня руководит Ярема, отмечает Закон и Бизнес.

Генеральный прокурор также отметил, что сегодня расследуются дела по 22 бывших высокопоставленных «22 человека из числа окружения Януковича. Это высшие должностные лица государства, сегодня

объявлены в розыск и находятся за пределами Украины. В отношении них возбуждены уголовные производства как по факту причастности к массовым убийствам и к тем преступлениям, которые были совершены с ноября 2013 по февраль 2014 года, во время Майдана», - заявил он.