Украина-2015: мобилизация, призыв, оборонный бюджет и другие итоги заседания СНБО

В заседании принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

Мобилизация

Мобилизация в следующем году пройдет в три этапа и продлится с января по август, сообщил председатель СНБО Александр Турчинов.

Первый этап начнется 20 января и продлится 90 дней - до апреля. Второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.

В этом году у нас состоялось три волны мобилизации. Поэтому встает актуальный вопрос о ротации наших героев. Потому что не может быть такая ситуация, когда одни и те же люди несут на себе все трудности защиты родины, а другая часть смотрит о них по телевидению. Именно поэтому в 2015 году запланировано, что все, кто не имеет желание подписать контракт на продолжение службы, уже как контрактники будут поэтапно увольняться из рядов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, и т.д. - Турчинов

Ранее представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Размазнин сообщил, что под следующие волну мобилизации попадут прежде всего "танкисты, артиллеристы, операторы всех систем, которые у нас существуют во всех направлениях, те, кто владеет ПЗРК, противотанковыми комплексами", причем не только будут мобилизовывать уже готовых специалистов, а и обучать соответствующим специальностям тех, кто их не имеет.

Петр Порошенко отдельно отметил, что в зону боевых действий должны направляться только бойцы, которые прошли достаточную для этого подготовку, а также отметил, что для тех, кто находится на передовой, должен быть введен "особый" режим поденной оплаты.

Призыв

В Украине с 2015 года восстановят срочную службу в армии, сообщил Турчинов по итогам заседания СНБО.

Срок службы составит полтора года, для тех, кто имеет высшее образование - 1 год. Будут призывать мужчин в возрасте от 20 до 27 лет.

Учитывая достаточно сложную ситуацию, мы будем в следующем году будем призывать не с 18 лет, а с 20-ти: то есть под призыв на срочную военную службу будут попадать молодые люди с 20 до 27 лет. Парней по 18-19 лет призывать не будем - Турчинов

Президент Украины подчеркнул, что срочников не должны отправлять в зону АТО. "Это де-факто будет просто подготовка качественного резерва", - отметил президент.

Оборонный бюджет и ОПК

Украина в 2015 году направит на оборону 5% ВВП - около 86 миллиардов гривен. В частности, бюджет обороны составит 3% ВВП и 2% - бюджет безопасности.

Это колоссальное увеличение бюджета на данное направление - Турчинов

Из этих 86 миллиардов, 80 миллиардов гривен будут предусмотрены в общих цифрах бюджета, и на 6 миллиардов правительство будет выдавать государственные гарантии под закупку вооружения, военной техники и необходимых для вооруженных сил материально-технических ресурсов в рамках государственного оборонного заказа.

То, чего не хватает, но только то, чего не хватает, можно купить за границей, здесь над этими возможностями неплохо поработала отечественная дипломатия. Могу сказать, что впервые мы будем применять использование режима долгосрочного кредитования со стороны государств-поставщиков под соответствующие государственные гарантии - Порошенко

Как рассказал президент, предприятия оборонно-промышленного комплекса должны и дальше работать на укрепление обороноспособности государства в усиленном режиме.

"Государственные оборонные предприятия по моему приказу и поручению перешли на круглосуточную работу... Я думаю, что снижать темп сегодня никак нельзя. Тот график, который был мной утвержден по восстановлению боеспособности государства, его мы все обязаны неукоснительно соблюдать", - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что в вопросе обороны приоритет должен отдаваться отечественному производителю.

Угроза терактов и диверсий

Угроза терроризма и диверсий в Украине сегодня выросла в разы, что требует соответствующего усиления деятельности разведывательных органов, заявил Президент и попросил секретаря СНБО на ближайшее заседание внести свои предложения по улучшению координации и повышению эффективности работы разведывательных органов. В частности, речь шла о возможных попытках сорвать предстоящую мобилизацию.

Здесь нужна координация и правительственной составляющей и информационной безопасности, СНБО, и информационных подразделений соответствующих министерств и ведомств. Ни в коем случае мы не можем допустить, чтобы в результате информационной войны против нашего государства удалось открыть второй фронт внутри страны против мобилизации, против способности страны себя защищать - Порошенко

Кроме того, по итогам заседания Турчинов сообщил, что СНБО планирует рассмотреть возможность жесткого контроля выезда граждан из оккупированных районов Донбасса, чтобы избежать попадания диверсантов и террористов на другие территории Украины.