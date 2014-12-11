В Генштабе рассказали, кто может попасть под новую волну мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, какие специальности сегодня нужны армии и кто попадет под волну очередной частичной мобилизации, он отметил, что ”нужны танкисты, артиллеристы, операторы всех систем, которые у нас существуют во всех направлениях, те, кто владеет ПЗРК, противотанковыми комплексами”.

”Мы не только будем брать уже готовыми, мы будем обучать их в учебных центрах, поэтому сейчас возрождается целая система учебных центров, которая подготовит специалистов на технику, которую мы восстанавливаем”, - добавил Размазнин.

Читайте такжеДепутаты обещают отправить судей-предателей копать окопы в зоне АТО”Мы сейчас создадим резерв, чтобы он был достаточным, и мы могли в нужный момент выполнить задачу по установлению статус-кво. Мы будем, по-видимому, проводить (очередную частичную мобилизацию - УНИАН), если будет решение руководства нашего государства, это не решение военных”, - отметил Размазнин, добавив, что ”мы сейчас готовим свои предложения относительно количественного состава”.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря министр обороны Степан Полторак выразил мнение, что в Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации.

“Мобилизация нужна, потому что нужно менять ребят, которые уже полгода находятся на фронте. Она нужна, но ее необходимо проводить с учетом тех просчетов, которые были допущены до этого”, - сказал Полторак.

При этом министр отметил, что об общей мобилизации говорить рановато.