В Генштабе рассказали, кто может попасть под новую волну мобилизации

13:45, 11 декабря 2014
Общество
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Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Размазнин проинформировал, кто может попасть под очередную волну частичной мобилизации. 

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, какие специальности сегодня нужны армии и кто попадет под волну очередной частичной мобилизации, он отметил, что ”нужны танкисты, артиллеристы, операторы всех систем, которые у нас существуют во всех направлениях, те, кто владеет ПЗРК, противотанковыми комплексами”.

”Мы не только будем брать уже готовыми, мы будем обучать их в учебных центрах, поэтому сейчас возрождается целая система учебных центров, которая подготовит специалистов на технику, которую мы восстанавливаем”, - добавил Размазнин. 

Читайте такжеДепутаты обещают отправить судей-предателей копать окопы в зоне АТО”Мы сейчас создадим резерв, чтобы он был достаточным, и мы могли в нужный момент выполнить задачу по установлению статус-кво. Мы будем, по-видимому, проводить (очередную частичную мобилизацию - УНИАН), если будет решение руководства нашего государства, это не решение военных”, - отметил Размазнин, добавив, что ”мы сейчас готовим свои предложения относительно количественного состава”.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря министр обороны Степан Полторак выразил мнение, что в Украине необходимо проводить следующую волну частичной мобилизации.

“Мобилизация нужна, потому что нужно менять ребят, которые уже полгода находятся на фронте. Она нужна, но ее необходимо проводить с учетом тех просчетов, которые были допущены до этого”, - сказал Полторак.

При этом министр отметил, что об общей мобилизации говорить рановато.

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