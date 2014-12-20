СНБО рассмотрит введение жесткого контроля выезда из оккупированных территорий Донбасса

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя слова советника председателя СБУ Маркияна Лубкивского об ограничении выезда граждан с территорий так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Турчинов отметил, что на сегодня существует достаточно высокая террористическая угроза для Украины со стороны оккупированных территорий.

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Он также добавил, что силовики не должны допустить, чтобы террористы проникали на свободную от боевиков часть Украины.

«Мы планируем до конца года провести Совет СНБО именно по вопросам установления жесткого формата контроля пропуска в зону АТО, чтобы полностью локализовать террористическую угрозу», - подчеркнул Турчинов.