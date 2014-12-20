Порошенко: срочников не должны посылать в зону АТО

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

«Запретить направлять призванных в рамках призыва к зоне проведения АТО. Это де-факто будет просто подготовка качественного резерва», - отметил президент.

Читайте такжеБюджет обороны на 2015 год составит 86 миллиардов гривенНапомним, по итогам заседания СНБО председатель Совета Александр Турчинов сообщил, что с 2015 года в Украине возобновят призыв на срочную военную службу.