Порошенко: срочников не должны посылать в зону АТО
20:01, 20 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что солдаты срочной службы, которые будут призваны в 2015 году, не должны нести службу в зоне Антитеррористической операции.
Срочников не будут посылать в АТО / Фото УНИАН
Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.
«Запретить направлять призванных в рамках призыва к зоне проведения АТО. Это де-факто будет просто подготовка качественного резерва», - отметил президент.
Читайте такжеБюджет обороны на 2015 год составит 86 миллиардов гривенНапомним, по итогам заседания СНБО председатель Совета Александр Турчинов сообщил, что с 2015 года в Украине возобновят призыв на срочную военную службу.
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