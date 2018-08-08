За последние годы ВСУ изъяли почти все советские средства связи

Современные станции радиосвязи способны шифровать связь и противостоять блокированию связи со стороны противника.

За последние годы Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически изъяли все средства связи советского производства и заменили их на современные средства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге «Основные возможности войск связи Вооруженных сил Украины на современном этапе» сказал начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины используют шесть родов связи: проводовую, радиорелейную, тропосферную, спутниковую, радио- и фельдъегерско-почтовую связь.

"Все радиостанции, которые находятся в технике Советского Союза - это у нас и бронетехника, автомобильная техника... она заменена на радиостанции современные", - сказал Рапко.

Он сказал, что современные станции радиосвязи отличаются от советских тем, что они выполняют две функции - шифруют связь и способны противостоять блокированию связи.

"Если на определенной частоте связи идет подавление, то она автоматически переходит на другую частоту. И чем быстрее она переходит, тем эта станция дороже и качественнее", - добавил он.

"К сожалению, таких станций у нас не так много, но все средства, которые мы покупаем для Вооруженных сил Украины - они все шифруют", - сказал он.

При этом, по его словам, радиостанции турецкой компании Aselsan и американской Harris кроме шифровки также имеют возможность противостоять препятствованию связи со стороны противника.

В материалах Минобороны, розданных журналистам, говорится, что "за четыре года в ВСУ практически изъяты коротковолновые и ультракоротковолновые радиосредства производства бывшего СССР и используются новейшие цифровые радиосредства и вспомогательное оборудование".

"Воинские части укомплектовываются радиосредствами за счет государственного бюджета Украины, а также материально-технической помощи от правительства США, Великобритании и Канады", - говорится в материалах Минобороны.

Также отмечается, что потребность в современных радиосредствах остается значительной и принимается ряд неотложных мер для обеспечения ими частей и подразделений ВСУ.