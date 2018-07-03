Глава Генштаба подписал приказ о декоммунизации в ВСУ (документ)

Присвоение частям российской армии названий украинских городов не влияет на ВСУ, у которых собственные военно-исторические традиции, отметил глава Генштаба.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

Об этом Муженко сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав копию документа.

Также глава Генерального штаба назвал присвоение названий украинских городов частям российской армии "маркированием территории и озвучиванием претензий на земли других народов".

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"О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. 1. Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - заявил Муженко.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии, в частности, именами украинских городов Житомира, Нежина и Львова.