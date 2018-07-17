США вскоре предоставят Украине $100 миллионов для укрепления обороноспособности - Полторак

Степан Полторак также заявил, что на саммите НАТО речь шла об успехе в проведении реформ Вооруженных Сил Украины и об изменении формата взаимодействия с партнерами.

США в ближайшее время предоставят помощь Украине в размере 100 миллионов долларов для укрепления обороноспособности украинской армии.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию Вооруженных Сил отметил, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставок вооружения, техники, оснащения на 100 миллионов долларов", - сказал он.

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Полторак также заявил, что на саммите НАТО речь шла об успехе в проведении реформ Вооруженных Сил Украины и об изменении формата взаимодействия с партнерами, от консультаций - к материально-технической помощи.

"Так, например, министр обороны Великобритании будет с визитом в Украине в октябре, и мы рассматриваем вопрос о поставках оснащения для ВСУ... Министр обороны Канады - мы уже сформировали несколько договоров, подписали о поставках вооружения для Украины. То, что касается министра обороны Польши, у нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере, а также вопрос, связанный с созданием, обучением и подготовкой совместной бригады "ЛитПолУкрБриг", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, 11 июля на саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран-членов НАТО приняли декларацию, в которой, среди прочего, призвали Российскую Федерацию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы; заявили о непризнании аннексии Крыма, призвали РФ прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе и вывести с территории Украины всю военную технику и наемников.