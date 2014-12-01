Фракция Порошенко проводит вечернее заседание, президента ждут в ближайшее время

Об этом сообщил народный депутат Валерий Пацкан, передает INSIDER.

По его словам, главу государства депутаты ожидают примерно через полчаса.

Ранее фракция "Блок Петра Порошенко" сегодня определилась со своими кандидатами на должности министров.

Присутствующий на заседании депутат Сергей Лещенко со своей стороны рассказал о двух иностранцах, которые претендуют на должности министров в новом правительстве.

"Литовский кандидат в министры экономики Айварас Абрамовичус. Говорит на русском. Понравился ответ на вопрос о приоритетах экономики: зачем притворяться, что у нас есть производство автомобилей, если это отверточная сборка?", - написал он в своем Facebook.

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Относительно кандидата на пост министра здравоохранения Александра Квиташвили, то, по словам Лещенко, на заседании фракции БПП тот сообщил, что утром уже подал документы для получения украинского гражданства.