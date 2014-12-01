ГПУ подозревает Калетника и Олийныка в организации голосования за «законы 16 января»

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по словам генерального прокурора Виталия Яремы, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших народных депутатов Калетника и Олийныка в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

По словам Яремы, досудебным расследованием установлено, что бывший первый заместитель председателя ВР Калетник, председательствуя 16 января 2014 года во время утреннего пленарного заседания третьей сессии Верховной Рады VII созыва, вступив в преступный сговор с председателем Счетной комиссии ВР, организовали и провели с нарушениями действующего законодательства незаконное голосование о включении в повестку дня сессии, а также принятие 9 законопроектов, которые касались конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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В указанном уголовном производстве указанным бывшим народным депутатам заочно сообщено о подозрении.

Ярема отметил, что в настоящее время готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в отношении бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Калетника и народного депутата от Партии регионов Олийныка открыто производство по факту фальсификации подсчета голосов во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 16 января 2014 года. Тогдашние провластные фракции приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения "Беркут", которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.