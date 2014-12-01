Кабмин более чем на 2 млн грн увеличил расходы на авиаперелеты чиновников

Об этом говорится в постановлении правительства №1158-р от 26 ноября о перераспределении некоторых расходов госбюджета, передает "Новое время".

В рамках перераспределения бюджетных средств, планируется на 3,346 млн грн уменьшить расходы на поддержку санаторно-курортных учреждений. 1,466 млн грн из них были предусмотрены на зарплаты персоналу, 1,293 – млн грн на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Кроме расходов на авиапервезки, Кабмин на 1,3 млн грн увеличил запланированные траты по программе "Фундаментальные и прикладные разработки и исследования в сфере государственного управления, стратегических проблем внутренней и внешней политики и по вопросам посредничества и примирения при решении коллективных трудовых споров (конфликтов)".