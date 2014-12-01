Чиновников Минобороны проверят на детекторе лжи

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства.

«Люди, которые имеют доступ к материальным средствам и государственной тайне, должны пройти через так называемый детектор лжи. Это даст возможность руководителю понять, что человек является откровенным, работает честно и результат этой работы мы увидим. Я убежден, что это поможет решить проблему коррупции», - сказал Полторак.

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Ранее сообщалось, что львовских правоохранителей также ждет тест на честность. Их будут проверять на детекторе лжи. С такой инициативой выступили в областном управлении внутренних дел. Все подробности новации еще согласовываются, но уже известно - в первую очередь полиграф будут проходить высшие милицейские чиновники регионального уровня.