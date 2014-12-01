Эксперты сомневаются в компетентности парламентских комбатов для управления нацбезопасностью

Эксперт Центра военно-политических исследований Вячеслав Гусаров считает, что для руководства профильным комитетом ВР знаний уровня командира батальона недостаточно.

По его мнению, в сложившейся ситуации комбаты, отлично знающие ситуацию на низшем и среднем уровне, могут выступать в роли консультантов и к их мнению, конечно же, надо прислушиваться.

"Но руководство комитетом ВР подразумевает и осведомленность, как система работает в целом, как функционируют органы военного управления, как осуществляется обеспечение армии и других вооруженных формирований. Здесь знаний и опыта комбата явно маловато", - уверен эксперт.

Его мнение разделяет и народный депутат от «Народного Фронта», основатель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны все же должен быть в первую очередь управленцем, разбирающимся в вопросах оборонного менеджмента. Чтобы контролировать и влиять на систему, надо знать, как она работает и «наверху», а не лишь в низшем и среднем звеньях», - пишет он в своем ФБ.

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“Мы ничего о нём не знаем — есть ли у него образование. Насколько мне известно, последнее место обучения Семёна – ВГИК. Где он учился 2 года и бросил, получив справку о посещении лекций”, - сказал военный.

“Второе, ещё когда летом его награждал орденом Президент Порошенко, я сильно удивился, что Семенченко называет себя капитаном резерва. Я 25 лет проработал в милиции, но такого звания “капитан резерва” в жизни не слышал. В этом ключе возникает вопрос — можем ли мы в условиях войны доверить такому человеку комитет по обороноспособности страны. У нас разве нет больше квалифицированных специалистов?”

Читайте такжеВ Раде распределили комитеты - СМИКоординатор группы “Информационное сопротивление Юрий Карин считает, что реформирование силовых ведомств не под силу комбатам.

“Идёт серьезная война, в которой задействованы СБУ, вооруженные силы, милиция, отдельно большой вопрос — информационная работа — нам нужно провести в этих сферах серьезные реформы. При всем уважении, эти задачи не под силу комбатам. Тут нужны люди с опытом менеджмента в силовых структурах и парламентаризма”.

Эксперт отдал должное военному опыту Семенченко, но подчеркнул, что в сложившихся условиях на посту главы Комитета ВР нужен менеджер и реформатор.