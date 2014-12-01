Скандал в медицине: уже проверенная донорская кровь может быть заражена смертельными вирусами

И это - не очередной фильм ужасов. Журналисты ТСН нашли реальные доказательства, что уже проверенная донорская кровь может быть заражена.

"Человек, который получает донорскую кровь или препараты из донорской крови, может инфицироваться вирусами гепатита В, гепатита С, парвовирусом Б19 и СПИДа", - отмечает директор лаборатории Григорий Панасенко.

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Шокирующая информация о заражении на самом деле никогда не была секретом для Минздрава.

Подробности в сюжете.