Скандал в медицине: уже проверенная донорская кровь может быть заражена смертельными вирусами
02:18, 01 декабря 2014Политика
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Страшная весть, которую должны знать все украинцы, кому приходится иметь дело с переливанием крови или с лекарствами на основе крови. Беременные, больные с ожогами, раненые бойцы, онкобольные - все под угрозой массового инфицирования опасными вирусами гепатитов, СПИДа, сифилиса.
В Украине есть только одна новейшая лаборатория и та не работает / УНИАН
И это - не очередной фильм ужасов. Журналисты ТСН нашли реальные доказательства, что уже проверенная донорская кровь может быть заражена.
"Человек, который получает донорскую кровь или препараты из донорской крови, может инфицироваться вирусами гепатита В, гепатита С, парвовирусом Б19 и СПИДа", - отмечает директор лаборатории Григорий Панасенко.
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Шокирующая информация о заражении на самом деле никогда не была секретом для Минздрава.
Подробности в сюжете.
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