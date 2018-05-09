Туск назвал дату саммита Украина-ЕС

Порошенко и Туск договорились провести 20-й Саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.

Очередной саммит Украина - Европейский Союз состоится 9 июля.

Об этом в Twitter сообщил президент Европейского совета Дональд Туск по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Туска состоялась сегодня, 9 мая, во время рабочего визита главы Украинского государства в Германию для участия в церемонии вручения премии Карла Великого.

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«Лидеры договорились провести следующий юбилейный 20-й Саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе», - сказано в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

Также президент Украины проинформировал президента Европейского совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции Объединенных сил и о последних нарушениях российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники обсудили вопросы продолжения и возможного ужесточения санкционного режима против России.

Кроме того, Порошенко и Туск обсудили ход имплементации реформ в Украине. Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также путях усиления помощи со стороны ЕС.