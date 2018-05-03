В июле может пройти саммит Украина-ЕС - журналист

Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе.

Европейский союз и Украина предварительно согласовали дату проведения саммита Украина-ЕС, он состоится 9 июля.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен остаться на саммите НАТО 11-12 июля. Венгрия разрешает", — написал он.

Как отмечает "Европейская правда", журналист пошутил по поводу того, что саммит не был заблокирован венгерской стороной. Как известно, на самом деле страны-члены не могут блокировать проведение таких мероприятий по линии ЕС.

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Ранее сообщалось, что Венгрия будет продолжать ветирование вступление Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не «восстановит права», которые ранее предоставлялись в Украине национальным меньшинствам.