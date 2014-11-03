Россия и боевики создали 4 новые группировки из 25 тысяч человек и мощной техники

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, группировок было сформировано четыре:

- Луганская (район Первомайск-Луганск-Станица Луганская);

- Горловско-Донецкая;

- Волновахско-Тельмановская;

- Новоазовская.

"В составе данных группировок, по оценкам группы «ИС», порядка 14-15 тысяч российских наемников и военнослужащих РФ, а также 10-12 тысяч боевиков из местных бандформирований", – уточнил Тымчук.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики обстреляли блокпосты на трассе Бахмутка и донецкий аэропортКроме того, в составе группировок 110-115 танков, 250-280 ББМ (боевых бронированных машин) типа БМП, БТР, МТ-ЛБ, 80-100 орудий ствольной артиллерии и установок РСЗО, порядка 500 единиц автотранспорта (от российских армейских бронированных КаМАЗов и топливозаправщиков до самодельных ган-траков).

Напомним, за прошедшие сутки самыми "горячими" точками в зоне АТО были Старый Айдар (4 обстрела), Крымское и Павлополь (по 2 обстрела).