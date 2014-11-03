Военный эксперт определил самые сложные участки зоны АТО по итогам минувших суток

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Самыми горячими точками в зоне АТО за прошедшие сутки были н.п. Старый Айдар (4 обстрела), Крымское и Павлополь (по 2 обстрела)", – написал он.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики обстреляли блокпосты на трассе Бахмутка и донецкий аэропортТакже войска боевиков и РФ наносили огневые удары по позициям сил АТО вблизи н.п. Орловское, Дебальцево, Черевковка, аэропорт г. Донецк.

Напомним, вчера стало известно, что силы АТО зачистили от боевиков новый терминал аэропорта Донецка.