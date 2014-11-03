Военный эксперт определил самые сложные участки зоны АТО по итогам минувших суток
08:22, 03 ноября 2014Политика
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В зоне АТО за прошедшие сутки продолжились боевые действия, несмотря на перемирие.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Самыми горячими точками в зоне АТО за прошедшие сутки были н.п. Старый Айдар (4 обстрела), Крымское и Павлополь (по 2 обстрела)", – написал он.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО: боевики обстреляли блокпосты на трассе Бахмутка и донецкий аэропортТакже войска боевиков и РФ наносили огневые удары по позициям сил АТО вблизи н.п. Орловское, Дебальцево, Черевковка, аэропорт г. Донецк.
Напомним, вчера стало известно, что силы АТО зачистили от боевиков новый терминал аэропорта Донецка.
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