В Белом доме заявляют о новой группе российских войск на границе с Украиной

"Мы предостерегаем Россию от того, чтобы использовать подобное незаконное голосование (на псевдовыборах в ДНР и ЛНР — ред.) как предлог для того, чтобы ввести дополнительные войска и военное снаряжение на Украину, особенно в свете недавних свидетельств относительно того, что Российская армия передвигает свои силы обратно к границе вдоль… районов на востоке Украины", — сказал РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Марк Строх.

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Россия неоднократно заявляла, что российских войск в Украине "не было и нет".