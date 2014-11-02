Террорист Захарченко "победил" на псевдовыборах "главы" "ДНР"

Об этом заявил на пресс-конференции вечером 2 ноября глава "Центризбиркома" «ДНР» Роман Лягин, сообщает "Дождь" со ссылкой на Твиттер журналиста The Guardian Алека Луна.

На втором месте депутат "Верховного совета" «ДНР» Юрий Сивоконенко, на третьем — зампред "парламента" «Новороссии».

Читайте такжеПсевдовыборы в "ЛНР" закончились. Боевики заявляют о ”явке” почти 62% избирателей

На псевдовыборах в "парламент" «ДНР», по данным "экзит-поллов", с 65,11% голосов лидирует движение «Донецкая республика», которое возглавляет Захарченко. Движение «Свободный Донбасс» во главе с Евгением Орловым получает 34,89%. К псевдовыборам в "парламент" допустили только эти две организации. Предполагается, что 100 депутатов будут заседать в течение четырех лет.