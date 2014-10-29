Die Welt: Путин, нефть и кризис

В статье «Путин, нефть и кризис», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Михаэль Штюрмер пишет о том, что у России есть три союзника: армия, флот и зима. Это высказывание приписывают царю Николаю I. Он имел в виду крах Великой армии Наполеона. Недавно на ежегодном собрании клуба «Валдай» поблизости олимпийских мест над Сочи угрюмого царя цитировал один российский правительственный чиновник, и неспроста. В то время, когда Россия и Запад вступили в экономическую войну, в которой ключевую роль играют нефть, газ и трубопроводы, грядущая зима по-прежнему на стороне России. Но вопрос, насколько и какими будут последствия, имеет потенциально решающее значение в споре за наследие советской империи и будущее Украины.

Хотя руководство России держится уверенно, но распад Советского Союза, когда в 1986 году цена на нефть резко упала с более чем 100 долларов за баррель до шести-восьми долларов, и оставалась на этой отметке долгое время, это призрак, который и сегодня преследует Кремль. С 70-х годов гигантская империя является петрогосударством. Кремль мог позволить себе многое. Не только хорошую жизнь для номенклатуры, но и скромный достаток для маленького человека. Не только коммунистические партии на Западе и вооруженные полеты по всему миру: на Кубу, в Анголу и Мозамбик, но и военно-промышленный комплекс, который был ненасытен. Нефтяные кризисы, от которых страдали индустриальные демократии в 1973 и 1979 году, были для Кремля выгодными. Почему что-то должно было случиться, если два нефтяных государства Ближнего Востока, Ирак и Иран, воевали друг с другом?

Но вместо того, чтобы расти, цены на нефть упали, и с ними – цена природного газа. Что же произошло? Войска Ирана начали одерживать верх в войне против легионов Саддама Хусейна. Саудовская Аравия и Вашингтон увидели в этом угрозу. Власти Саудовской Аравии открыли нефтяной кран, и у Ирана закончились деньги – хотя и непреднамеренно, но с Советами произошло то же самое, что имело далеко идущие последствия для мировой политики. Это было началом конца Колосса. Сегодня государственный бюджет России и социальные выплаты сокращены и привязаны к цене в 95 долларов за баррель. Американская революция со сланцевым газом, спад в мировой экономике, и, одновременно, появление новых поставщиков на рынке, оказывают давление на котировки. При цене 84 доллара, ситуация сейчас критическая. Является ли это причиной для злорадства Запада или поводом для покаяния Кремля? Ни то – ни другое. Ситуация требует только срочного кризисного управления, которого до сих пор ощутимо не хватает, и государственной мудрости с обеих сторон.