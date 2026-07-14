Во Франции выгорело больше 1000 гектаров знаменитого королевского леса: подозревают поджог

Двое человек арестованы, им грозит тюремное заключение.

На фоне сильной летней жары в лесу Фонтебло под Парижем вспыхнул пожар. Его гасили больше суток 400 пожарных, но почти 1200 гектаров леса все равно выгорело. А к вечеру понедельника, пишет france24, выяснилось, что пожар возник после умышленного поджога, двоих виновных задержали.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, которого процитировал сайт EFE, заявил, что пожар, вероятнее всего, был умышленным поджогом, поскольку в радиусе одного километра было обнаружено около 10 отдельных очагов возгорания. Еще два очага возгорания нашли по обе стороны автомагистрали А6.

Пожар вспыхнул в воскресенье в обширном лесу Фонтенбло, примерно в 60 километрах к юго-востоку от французской столицы. Это территории бывшей королевской охотничьей усадьбы, а сегодня там проживает множество сельских жителей, уточнили Skynews.

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По сообщению пожарной службы, около 900 человек были эвакуированы. Пожарные защищали населенные пункты в этом районе.

Пожар также привел к частичному закрытию автомагистрали A6, главной автомагистрали страны, соединяющей север и юг. А небольшие пожары нарушили движение высокоскоростных поездов.

Жара в Европе - последние новости

Напомним, что волна аномально жаркой погоды продолжается в Европе. Жара, по оценкам стала причной многих смертей: в 27 европейских странах было зарегистрировано более 10 тысяч избыточных смертей во время жаркой погоды. И более 9 тысяч умерших были людьми старше 65 лет.

В связи с экстремальными температурами самые известные достопримечательности и музеи Парижа, в том числе Эйфелева башня, на несколько дней переходили на сокращенный график работы. Подобные меры ввели всемирно известный музей искусств Лувр и музей д’Орсе.

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