Какие в мире есть активные вулканы и насколько они опасны

Эти вулканы доставляют ученым много хлопот. За ними постоянно следят, ведь неожиданное крупное извержение может привести к человеческим жертвам.

Вулканы остаются одной из самых мощных природных сил на Земле. По данным Геологической службы США, в мире насчитывается около 1350 потенциально активных вулканов, не считая тех, что скрыты под водой. Ежегодно одновременно активными могут быть несколько десятков из них.

Одним из самых известных действующих вулканов считается Килауэа на Гавайях. Он регулярно извергается уже несколько десятилетий. Несмотря на относительно спокойный характер его активности, потоки лавы способны уничтожать дороги, дома и сельскохозяйственные угодья.

Самым высоким активным вулканом Европы является Этна на острове Сицилия. Он извергается очень часто, выбрасывая пепел, вулканические газы и лаву. Из-за высокой плотности населения вокруг вулкана даже небольшие извержения могут приводить к закрытию аэропортов и эвакуации жителей.

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Еще один знаменитый итальянский вулкан – Стромболи. Его называют "маяком Средиземного моря", поскольку небольшие взрывы происходят практически непрерывно на протяжении многих столетий.

Еще один вулкан в нашем списке - известный на весь мир Везувий, расположенный рядом с Неаполем. Последнее крупное извержение произошло в 1944 году, но вулкан остается активным. В случае нового мощного извержения под угрозой окажутся миллионы людей, живущих в густонаселенной агломерации.

В Индонезии находится сразу несколько чрезвычайно опасных вулканов. Среди них Мерапи, который регулярно выбрасывает раскаленные облака пепла и вулканических газов. Эти потоки способны двигаться с огромной скоростью и считаются одной из главных причин гибели людей во время извержений.

Не менее известен Кракатау, расположенный в Зондском проливе. Его катастрофическое извержение в 1883 году стало одним из самых разрушительных в истории человечества.

В Японии особое внимание уделяют вулкану Сакурадзима, который считается одним из самых активных в стране. Частые выбросы пепла влияют на жизнь жителей города Кагосима, расположенного неподалеку.

В Центральной Америке опасность представляет Фуэго в Гватемале. Его извержение в 2018 году привело к многочисленным человеческим жертвам из-за стремительных пирокластических потоков.

К слову, главную угрозу при извержениях создают вовсе не реки лавы, как часто показывают в фильмах. Намного опаснее пирокластические потоки, вулканический пепел, выбросы токсичных газов, оползни и грязекаменные потоки , которые называются лахары. Например, пепел способен выводить из строя двигатели самолетов и вызывать проблемы с дыханием.

Хотя полностью предсказать силу и точное время извержения пока невозможно, постоянный мониторинг существенно уменьшает вероятность крупных человеческих потерь. Информацию о состоянии вулканов собирают специалисты Смитсоновского института и национальные вулканологические службы в разных странах, что позволяет своевременно предупреждать население и организовывать эвакуацию.

Напомним, недавно с помощью ИИ удалось найти 73 скрытых на дне океана вулкана. Подводные вулканы считаются очень опасными. Некоторые из найденных вулканов могут проснуться в любой момент.

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