Ураган "Исайяс" обрушился на США (видео)

Скорость ветра превышала 135 км/ч.

Ураган "Исайяс" обрушился на США / twitter.com/EdPiotrowski

Тропический шторм "Исайяс" усилился до урагана у побережья американского штата Северная Каролина и вышел на сушу.

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Скорость ветра превышала 135 км/ч. В настоящее время он начал ослабевать, и скорость ветра оценивается в 110 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

More storm surge flooding in Garden City. Video via Gabbie Garnett. Reminder: #TurnAroundDontDronwpic.twitter.com/6rVlrKoESD — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) August 4, 2020

Ураган находится в 55 км к юго-западу от города Гринвилл и движется на северо-восток со скоростью 39 км/ч. Предупреждение об урагане действует на части побережья Северной Каролины, предупреждение о тропическом шторме - на побережье от Северной Каролины до границы штата Мэн с Канадой. Здесь ожидается сильный ветер и проливные дожди, возможны наводнения.

Напомним, тайфун "Хагупит" 4 августа обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая.