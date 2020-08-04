Ожидается, что 5 августа тайфун приблизится к западному побережью Корейского полуострова.

Тайфун "Хагупит" обрушился на побережье Китая / cma.gov.cn

Тайфун "Хагупит" 4 августа обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая.

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Он ударил по уезду Юэцин этой провинции в 03:30. В момент выхода на суши максимальная сила ветра вблизи его эпицентра составляла 136,8 км/ч, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Национальную метеослужбу.

Вместе с тайфуном на провинции Чжэцзян и Фуцзянь обрушились проливные дожди. Штормовая погода наблюдалась в западных и южных районах Восточно-Китайского моря, акватории вблизи острова Дяоюйдао, устье Янцзы, а также в заливе Ханчжоувань и прибрежных районах этих провинций.

По прогнозам синоптиков, "Хагупит", теряя мощность, продолжит движение на север со скоростью 20-25 км/ч. Утром 5 августа он приблизится к западному побережью Корейского полуострова.

По состоянию на 22:00 3 августа более 381 тыс. жителей провинции Чжэцзян были эвакуированы в безопасные районы. В соседней провинции было приостановлено строительство и работа железнодорожного транспорта, а суда вернулись в порты.

Напомним, девять человек погибли, еще по крайней мере девять пропали без вести из-за проливных дождей, обрушившихся на центральный регион Южной Кореи.