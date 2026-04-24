В Украине заснежило с новой силой: холод с севера накрыл страну (фото, видео)

Сегодня во многих областях Украины, а не только в Карпатах, выпал снег.

На календаре уже последние дни апреля, а зимняя погода никак не отступает из Украины. Сегодня утром жители многих областей заметили снег на улице.

В частности, припорошило в Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье и на Полтавщине. Местами снежок лишь летал и сразу таял, а в некоторых районах даже образовался слой снега в несколько сантиметров.

Если на равнинной части Украины снежит местами, то в Карпатах до сих пор держатся морозы, а высокогорье покрыто толстым слоем снега и льда. Например, сегодня на горе Поп Иван Черногорский ясно, но дует ветер 11 м/с, а температура -5°.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в нашу страну с севера Европы поступит новая волна холодного воздуха. Днём температура снизится, особенно на северо-востоке, а на востоке, юго-востоке и в Сумской области пройдут небольшие дожди.

Потепление в Украине - когда погода улучшится

В Украину пришло охолодание, и возвращения тепла в ближайшие дни не прогнозируется. По словам синоптика Натальи Диденко, прохладная погода задержится надолго.

В ночные часы температура будет держаться в пределах +1…+7 градусов, а при прояснениях возможны заморозки. Днём воздух прогреется до +9…+12 градусов, местами при солнце – на несколько градусов выше.

Такие условия сохранятся до конца апреля и захватят начало мая. Лишь после 4 мая есть вероятность, что температура повысится.

