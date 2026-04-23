24 апреля дождей в Украине станет меньше, но не потеплеет

Кроме этого, на западе и севере страны ожидается ветер до 7-12 м/с.

Перед выходными, 24 апреля, дождей в Украине станет меньше, но все равно будет прохладно и ветрено. Небольшие дожди пройдут только на востоке страны, тут также есть вероятность мокрого снега. Столбики термометров покажут неуютные +8°...+12°, на севере и северо-востоке +6°...+9°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 24 апреля ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +16°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями +3°, днем +11°.

В Виннице завтра будет -1°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+8°.

В Одессе 24 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь с мокрым снегом.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +3°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +13°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +13°.

24 апреля - какой праздник, приметы погоды

24 апреля - мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Печерского. По приметам, если день жаркий, то июнь наоборот будет прохладный.

