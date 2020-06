В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег (видео)

Из-за непогоды пришлось закрывать автомобильные трассы.

Читайте также В польских Татрах бушует метель (видео)

Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон, передает Stormnews.

Кроме того, было выпущено предупреждение об опасности повреждения и обрушения под тяжестью снега линий электропередачи и деревьев.

Apparently they upgraded to a winter storm warning and the interstate is closed now. So don't go up there #wywxpic.twitter.com/m4IyhgPU9N