В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег (видео)

11:56, 10 июня 2020
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Из-за непогоды пришлось закрывать автомобильные трассы.

В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег  / twitter.com/wydot1
В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег  / twitter.com/wydot1

В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег.

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Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон, передает Stormnews

Кроме того, было выпущено предупреждение об опасности повреждения и обрушения под тяжестью снега линий электропередачи и деревьев.

Напомним, в Андорре, расположенной в восточной части Пиренейского полуострова, неожиданно выпал снег.

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Теги: #снег#погода#США
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