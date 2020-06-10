В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег (видео)
Из-за непогоды пришлось закрывать автомобильные трассы.
В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег.
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Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон, передает Stormnews.
Кроме того, было выпущено предупреждение об опасности повреждения и обрушения под тяжестью снега линий электропередачи и деревьев.
Apparently they upgraded to a winter storm warning and the interstate is closed now. So don't go up there #wywxpic.twitter.com/m4IyhgPU9N— Brendon (@brendonme) June 9, 2020
Напомним, в Андорре, расположенной в восточной части Пиренейского полуострова, неожиданно выпал снег.
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