Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

Ночью россияне совершили массированную атаку на Киев дронами и ракетами, под ударом в основном были жилые дома, известно об около 20 раненых, и их количество может возрасти.

Как сообщал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, зафиксированы повреждения на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

Известно о 15 пострадавших и одном погибшем - гражданине США.

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Позже Ткаченко сообщил, что в Святошинском районе в результате удара по многоэтажкам известно о 18 пострадавших. Из них 12 человек получили помощь на месте, 6 - госпитализированы.

По его словам, в результате удара по 5-этажке возник пожар.

На другой локации в результате удара частично разрушен многоэтажный дом. Сейчас спасатели ведут разбор завалов и поиск людей. В сети распространяют видео с последствиями удара.

Также мэр Виталий Кличко сообщил, что во время атаки на Киев в Соломенском районе умер 62-летний гражданин США. Это произошло напротив дома, где медики оказывали помощь другим пострадавшим от обстрела. Медики констатировали биологическую смерть.

Также в результате атаки были повреждены общежития Киевского авиационного института. Об этом сообщила и.о. ректора КАИ Ксения Семенова.

"Все живы, есть раненые. Остаток атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер", - рассказала она.