Повреждены жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение.

На рассвете 17 июня российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. В городе много разрушений, есть раненые, в том числе ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 01.28. Через некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что на регион движутся со стороны Черного моря вражеские дроны. БПЛА наблюдались в частности в разных районах областного центра, ударные беспилотники передвигались над Одессой на небольших высотах, было зафиксировано всего 100 метров. Вскоре в городе начались взрывы, загорелись пожары.

Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг массированно атаковал областной центр ударными беспилотниками.

Видео дня

"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное. Есть пострадавшие", - заявил чиновник.

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять человек, среди которых - ребенок. Позже он уточнил, что по состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что разрушения есть в частности в центре города. На видео, которые обнародовали местные жители, можно увидеть как разбита улица, шокированные люди стоят на улице с детьми. Также видно, как какой-то полуголый мужчина выносит из поврежденного дома кота - люди говорят, местный житель спасал свое животное.

Атаки России

Как писал УНИАН, ночью российская армия массированно атаковала Украину, в которой враг задействовал дроны-камикадзе и ракеты различных типов. В частности в Киеве пострадало по меньшей мере 18 жителей, повреждения получило общежитие Киевского авиационного института.

Также разрушена многоэтажка в Соломенском районе, под завалами могут быть люди.

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