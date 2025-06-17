На рассвете 17 июня российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. В городе много разрушений, есть раненые, в том числе ребенок.
Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 01.28. Через некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что на регион движутся со стороны Черного моря вражеские дроны. БПЛА наблюдались в частности в разных районах областного центра, ударные беспилотники передвигались над Одессой на небольших высотах, было зафиксировано всего 100 метров. Вскоре в городе начались взрывы, загорелись пожары.
Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг массированно атаковал областной центр ударными беспилотниками.
"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное. Есть пострадавшие", - заявил чиновник.
По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять человек, среди которых - ребенок. Позже он уточнил, что по состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.
В социальных сетях очевидцы сообщили, что разрушения есть в частности в центре города. На видео, которые обнародовали местные жители, можно увидеть как разбита улица, шокированные люди стоят на улице с детьми. Также видно, как какой-то полуголый мужчина выносит из поврежденного дома кота - люди говорят, местный житель спасал свое животное.
Атаки России
Как писал УНИАН, ночью российская армия массированно атаковала Украину, в которой враг задействовал дроны-камикадзе и ракеты различных типов. В частности в Киеве пострадало по меньшей мере 18 жителей, повреждения получило общежитие Киевского авиационного института.
Также разрушена многоэтажка в Соломенском районе, под завалами могут быть люди.