В Андорре внезапно выпал снег (видео)
Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео снегопада.
В Андорре, расположенной в восточной части Пиренейского полуострова, неожиданно выпал снег.
Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео вернувшейся зимы, передает Stormnews.
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Напомним, в польских Татр лето пришло с зимней непогодой. Такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья. Кроме вьюги и угрозы лавин, видимость ухудшилась до 20-30 метров.
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