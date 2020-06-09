В Андорре внезапно выпал снег (видео)

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео снегопада.

В Андорре внезапно выпал снег | twitter.com/Meteo_Pyrenees

В Андорре, расположенной в восточной части Пиренейского полуострова, неожиданно выпал снег.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео вернувшейся зимы, передает Stormnews.

Напомним, в польских Татр лето пришло с зимней непогодой. Такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья. Кроме вьюги и угрозы лавин, видимость ухудшилась до 20-30 метров.