В Андорре внезапно выпал снег (видео)

10:55, 9 июня 2020
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Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео снегопада.

В Андорре внезапно выпал снег  | twitter.com/Meteo_Pyrenees
В Андорре внезапно выпал снег  | twitter.com/Meteo_Pyrenees

В Андорре, расположенной в восточной части Пиренейского полуострова, неожиданно выпал снег.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео вернувшейся зимы, передает Stormnews

Напомним, в польских Татр лето пришло с зимней непогодой. Такая погода в начале июня не присуща даже для высокогорья. Кроме вьюги и угрозы лавин, видимость ухудшилась до 20-30 метров. 

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Теги: #снег#погода
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