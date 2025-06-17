Аналитик предупредил о возможных спекуляциях с валютой.

Ситуация на валютном рынке Украины может быть довольно-таки напряженной. Возможны сюрпризы как по курсу евро относительно доллара на мировых площадках, так и по курсу евровалюты относительно гривни.

Согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс покупки и продажи доллара в банках до 10 июня будет находиться в пределах от 41,05 до 41,90 гривни, а в обменниках - от 41,10 до 41,80 гривни.

При этом он считает, что курс евро в банках будет находиться в пределах покупок и продаж от 46,90 до 48,50 гривни, а в обменниках - от 47,10 до 48,70 гривни

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"Исходя из сложившейся ситуации, евровалюта на этой неделе снова будет главным инструментом для спекуляций на наличном рынке. Особенно 17 и 18 июня", - предупредил эксперт.

По его мнению, Национальный банк Украины будет активно и оперативно продавать доллар на торгах практически ежедневно, чтобы сгладить колебания котировок на межбанке.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 22 июня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с начала мая на валютном рынке наблюдается почти одинаковая картина: курсовые изменения происходят в пределах 41,4-41,6 грн/долл., а евро колеблется преимущественно в диапазоне 46,5-47,5 грн.

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