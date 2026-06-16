Синоптик Диденко сообщила, когда в Украине улучшится погода

Вскоре температура повысится, а дождей станет меньше.

Сейчас в Украине стоит довольно комфортная погода с периодическими дождями и без жары, но уже вскоре ситуация изменится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня в течение дня столбики термометров в большинстве областей покажут +19...+24 градуса, а на востоке и юге Украины воздух прогреется до +22...+26.

Такая комфортная температура, по ее данным, продлится еще недолго. Уже в конце недели ожидаются более летние температуры.

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"В ближайшие выходные станет теплее, кому хочется, где-то до +24...+29 градусов, и дождей станет меньше", - сообщила Наталья Диденко.

Июнь в Украине закончится капризной погодой – что известно

Июнь в Украине завершится нестабильной погодой. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Ивана Семилита, в ближайшие дни будет поступать свежий и влажный воздух с северо-запада. До 24 июня дневная температура составит +23…+29° на юге и +17…+25° в других регионах. Ночью ожидается +8…+14°, на юге – до +18°. Существенных изменений температуры до 24 июня не прогнозируется. Однако 25 июня в Украину придет новая волна дождей, из-за чего воздух охладится на 3–5 градусов.

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