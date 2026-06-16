Июнь в Украине завершится капризной погодой: где и когда станет теплее

25 июня ожидается понижение температуры на 3–5 градусов.

Июнь в Украине закончится капризной погодой, но днем 21-24 июня в большинстве областей ожидается +23°...+29°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о погоде до конца июня.

Он отметил, что в Украину с северо-запада будет поступать свежая и влажная воздушная масса. "В ближайшие трое суток ожидаем, что температура днем будет колебаться в пределах +23°...+29°. Именно на юге страны. А в других областях +17°...+25°", – рассказал эксперт.

В ночные часы будет довольно прохладно в большинстве областей, +8°...+14°, а на юге страны +13°...+18°.

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Какая погода будет дальше?

Семилит отметил, что в ближайшие дни температура существенно не изменится и будет оставаться в тех же пределах.

"Если смотреть на тот прогноз, который у нас есть до 25 июня на данный момент, то ночью ожидаем +15°...+22°, а днем +23°...+29° в большинстве областей", – сказал он и добавил, что такие показатели касаются 21-24 июня включительно.

В то же время 25 июня на территорию Украины придет новая порция дождливой погоды, и вместе с этим произойдет понижение температуры на 3-5 градусов.

+30° отменяются

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Семилит отмечал, что согласно предварительным данным, в конце этой недели в западных областях Украины местами должно было быть до 30 градусов тепла.

Он пояснил, что к территории Украины с запада будет двигаться антициклон, поэтому будет больше солнечных прояснений, и за счет этого дневные максимумы будут расти.

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