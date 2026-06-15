16 июня порадует украинцев теплом, но есть нюанс (карта)

Во вторник, 16 июня, в Украине ожидается довольно комфортная температура без холода и жары. Столбики термометров в большинстве областей покажут +20°...+25°, на западе и севере будет немного свежее. Также местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Тернополе 16 июня ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, переменная облачность.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +10°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.
- В Житомире во вторник ночью +11°, днем +19°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+20°, переменная облачность, дождь.
- В Черкассах завтра ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.
- В Одессе 16 июня - ясно, температура ночью +17°, днем +23°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +24°, небольшой дождь, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+24°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +12°, днем +25°.
16 июня - какой праздник, приметы погоды
В церковном календаре 16 июня - день памяти святого епископа Тихона. по приметам, если в этот день дует сильный ветер, то в течение 2-3 дней погода резко изменится.