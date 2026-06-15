16 июня порадует украинцев теплом, но есть нюанс (карта)

Местами по стране пройдет кратковременные дожди, есть вероятность гроз.

Во вторник, 16 июня, в Украине ожидается довольно комфортная температура без холода и жары. Столбики термометров в большинстве областей покажут +20°...+25°, на западе и севере будет немного свежее. Также местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 июня ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +11°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +10°, днем +22°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +11°, днем +19°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+20°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +13°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 16 июня - ясно, температура ночью +17°, днем +23°.

В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +24°, небольшой дождь, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +23°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+24°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +12°, днем +25°.

16 июня - какой праздник, приметы погоды

В церковном календаре 16 июня - день памяти святого епископа Тихона. по приметам, если в этот день дует сильный ветер, то в течение 2-3 дней погода резко изменится.

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