Во Львов идет настоящая летняя жара: когда станет жарко (график)

Сегодня в городе будет прохладно и ветрено, в связи с чем объявлен I уровень опасности.

В начале недели во Львове еще ожидается прохладная погода, но уже ближе к выходным наступит настоящее летнее тепло. Такой прогноз обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, в ближайшие дни еще возможны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Ночью и днем будет прохладно: ночью около +6°...+11°, а днем – до +24°.

Однако, по данным синоптиков, в течение недели в регион будет поступать теплый воздух с юго-запада и установится антициклон. Из-за этого температура будет расти, осадки прекратятся, и на выходных уже будет жарко: +25°...+30°.

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Погода во Львове 16 июня

Сегодня погоду на Львовщине будет определять тыл циклона с центром над Финским заливом.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 7 – 12 м/с, днем местами порывы 15 – 20 м/с. Температура по области +18°...+23°, а во Львове +20°...+22°.

Из-за гроз и порывов ветра синоптики объявили на 16 июня повышенный уровень опасности.

"На территории Львовской области 16 июня местами грозы, днем порывы западного ветра 15–20 м/с. По городу Львову днем порывы западного ветра 15–20 м/с", – предупреждают специалисты.

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